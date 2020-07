Bad Bunny é primeiro homem a posar para capa da edição digital da Playboy

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bad Bunny, 26, foi o escolhido para estampar a primeira capa digital da revista norte-americana Playboy. O cantor porto-riquenho é o protagonista da principal reportagem da edição, intitulada "Bad Bunny não está brincando de Deus".

Na entrevista, é explicado como o rapper alia o reggaeton às pautas LGBT, dentre outros assuntos relacionados ao sexo. "Eu acho que o sexo é um mundo gigante, e todos são livres para vê-lo como quiserem e fazê-lo com quem quiserem, como quiserem, com infinitas possibilidades. no fim, somos seres humanos. Todo mundo sente, todo mundo se apaixona por quem quer que seja", diz.

"Ele tem poderes porque pensa de forma diferente e tem uma visão do futuro além do que os outros veem", afirmou o perfil da revista no Instagram, ao anunciar a reportagem.

Outros homens já apareceram na capa da revista impressa, mas Bad Bunny é o único, por enquanto, da versão digital. Além disso, dentre todas as edições, ele é o segundo homem a aparecer sozinho na capa da publicação -além dele, apenas Hugh Hefner, o fundador da revista, posou sozinho.