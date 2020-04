Babu, Flayslane e Thelma estão no paredão do BBB

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi dada a largada para mais um paredão no BBB 20. Na dinâmica de votação desta sexta-feira (10), Babu, Flayslane e Thelma foram votados e disputam o carinho do público no próximo domingo (12).

Como líder, Ivy, que venceu prova de mini resistência e agilidade na noite anterior, votou em Thelma. Em votação aberta, a casa colocou com mais votos Flayslane.

Manu, Gizelly, Babu e Rafa tiveram empate, e a líder, que a princípio não queria que Babu fosse ao paredão, elegeu o brother para a berlinda por não conseguir votar nas meninas.

Na hora de pedir votos, Babu falou que tinha gratidão e disse que a sorte é o público. Ele desejou sorte às amigas e pediu para ficar.

Flayslane disse que também tem gratidão por ter chegado à reta final e por terem acreditado nela. E quem se identifica com ela para votar para que ela fique.

Já Thelma disse que estava sendo um autoconhecimento. Disse que errou e acertou e pediu votos.

Em seguida, nesse clima, os participantes foram para a festa.