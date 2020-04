Babu é eliminado do reality com 57,17% dos votos; Manu, Rafa e Thelma estão na final

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Babu, 40, foi eliminado no último paredão do BBB 20 que aconteceu neste sábado (25). O recordista de indicações à berlinda saiu com 57,17% dos votos, contra 31,41% de Thelma e 11,41% de Rafa. A médica e a influenciadora digital se juntam a Manu na grande final do reality que ocorrerá na noite de segunda-feira (27).

A participação do ator na casa foi permeada por apoio de celebridades e atletas e, também, alianças estabelecidas baseadas fundamentalmente na afinidade. Indicado a dez paredões, o artista foi vítima de comentários preconceituosos feitos por seus colegas de confinamento, o que o levou a se isolar em diversos momentos.

Alexandre da Silva Santana mais conhecido como Babu Santana, é ator e já trabalhou em mais de 40 filmes, como "Estômago" (2008) e "Cidade de Deus" (2002). O carioca é nascido e criado no Vidigal e também já atuou em novelas, entre elas "I Love Paraisópolis" (Globo, 2015) e "Novo Mundo" (Globo, 2017), e também no teatro.

Com seu papel em "Tim Maia" (2014), venceu o Festival de Cinema do SESC e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Santana também já foi atleta federado de Judô e Taekwondo, mas se encontrou mesmo nas telinhas e telonas. O pai, segurança do Teatro Fênix, foi quem facilitou seu acesso a esse universo.

Divide seu tempo entre a atuação, a banda de soul music e a família. Santana tem três filhos e prioriza o tempo para se dedicar a eles. No BBB, o ator garante não ter medo da exposição e pretende aproveitar tudo que o reality tem a oferecer. "Me interessa que saibam que eu sou o Babu. E a possibilidade de ganhar R$ 1,5 milhão é encantadora", disse quando entrou na atração, em janeiro