Babu diz que salário de R$ 5.000 seria quase de fome e internautas se revoltam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Brother Brasil 20 está em sua reta final, mas as polêmicas não param. Agora foi a vez de Babu deixar os internautas intrigados sobre sua situação financeira fora da casa. Isso porque ele falou que um salário de R$ 5.000 seria quase de fome, já que ele tem três filhos.

A afirmação foi feita durante conversa com Flay, na tarde deste domingo (12), na cozinha da xepa. Na ocasião, Babu também falou que pagava R$ 3.000 na escola da filha há dois anos. Segundo ele, a filha tinha bolsa parcial na época e sua filha era a única criança negra na escola.

Muitos internautas criticaram a afirmação do ator: "Essas falas do Babu me enojam, é muita falta de noção da vida real", "tem gente que ainda acha que ele é desempregado, mora na favela e não tem dinheiro pra nada", "trabalhar muito pra um dia ser pobre e periférico como o Babu", são alguns dos comentários.

Babu é um dos brothers que disputam a preferência do público no paredão da noite deste domingo, ao lado de Thelma e Flay. Thelma foi a escolhida da líder, Ivy, e Flay pela maioria da casa. Babu foi o segundo mais votado, ao lado de Gizelly, Manu e Rafa, sendo escolhido após desempate da líder.