Babu diz que parou de fumar e já emagreceu mais de 10 kg após diagnóstico de diabetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e ex-BBB Babu Santana, 40, afirmou, nesta quinta-feira (16), que mudou bastante seus hábitos após ser diagnosticado com diabetes e, com isso, já emagreceu mais de 10 kg. "A saúde me deu uma rasteira, mas acho que foi para o bem", afirmou ele no programa Encontro (Globo).

Babu, que assinou contrato com a Globo após deixar o Big Brother Brasil 20, afirmou que parou de fumar e tomar refrigerante e também voltou a fazer atividade física: "Devagarzinho para não maltratar a carcaça". "No BBB, eu bati 134 kg, agora estou com 122 kg. Perdi mais de 10 kg", afirmou ele.

O ator recebeu o diagnóstico de diabetes após um susto, no final de junho. Ele passou mal e acabou sendo internado por alguns dias no Hospital Barra D'or, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele afirmou que gostaria de estudar e entender mais a diabetes, mas afirmou que estava confiante e otimista.

Além de estar cuidando mais da saúde e de ter assinado contrato com a Globo, Babu também está de casa nova. Ele alugou um imóvel na Ilha da Gigóia, no Rio de Janeiro, que acabou sendo exibida em foto publicada por sua namorada, Tatiane Melo. Na imagem, é possível ver que a casa tem dois andares e piscina.