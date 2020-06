'As Aventuras de Poliana' chega ao fim no dia 6 de julho e é substituída por 'Chiquititas'

Sociedade precisa reagir à censura na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira fase da novela infantojuvenil "As Aventuras de Poliana", do SBT, chega ao fim no próximo dia 6 de julho. Ela será substituída pela reprise de "Chiquititas", que volta ao ar a partir do dia 29 de junho. Por uma semana, as duas produções vão dividir a mesma faixa de exibição. A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Ricco no Twitter e confirmada à reportagem pelo SBT.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, as gravações da segunda fase de "Poliana" foram suspensas. A nova etapa da trama, escrita por Iris Abravanel, só irá ao ar em 2021.

Atores e atrizes já passaram por reformulações no visual para que aparentem ter idade mais avançada. A ideia de Iris Abravanel é que na segunda fase a história dê um salto no tempo e a adolescência dos personagens seja mostrada.