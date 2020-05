Atriz Alyssa Milano é criticada após publicar foto usando máscara de crochê

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosa por encorajar mulheres a denunciar casos de assédio sexual por meio da hashtag #MeToo em 2017, em meio ao escândalo envolvendo o produtor de Hollywood Harvey Weinstein, a atriz Alyssa Milano, 47, voltou a causar burburinho nas redes sociais neste sábado (23).

A americana publicou no Twitter uma foto de sua família para encorajar seus seguidores a mostrar as máscaras de proteção que têm usado durante a pandemia de Covid-19. "Máscaras mantêm as pessoas seguras e saudáveis. Mostrem-me as suas!", disse na legenda, usando outra hashtag, a #WearAMask.

No entanto, os usuários da redes social chamaram a atenção para um detalhe: a máscara que Alyssa estava usando era feita de crochê, sendo, assim, ineficaz na proteção contra o novo coronavírus. "Sua máscara é exatamente o que essa cerca faz para manter os mosquitos longe", comentou um internauta, com uma fotografia de uma cerca vazada.

Após algumas horas, a atriz confrontou os críticos com um palavrão e garantiu que, embora seja feita de crochê, a máscara tinha um filtro de carvão ativado por dentro.

Ainda assim, o argumento não convenceu os haters. Enquanto alguns diziam que os furos na máscara deixavam evidente que não havia filtro algum por dentro, outros argumentavam que o filtro de carvão ativado não é eficiente na proteção contra vírus, sendo mais adequado para proteger contra bactéria e poeira.