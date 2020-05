Atores de 'Game of Thrones' e 'Teen Wolf' isolam-se em mansão de Emilia Clarke

Quando o inimigo é o presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daenerys Targaryen oferece sua humilde residência para Robb Stark passar uma quarentena romântica com o namorado. Poderia ser apenas uma fanfic de "Game of Thrones", mas a trama se deu na vida real -guardadas as devidas proporções.

De acordo com o The Sun, o ator escocês Richard Madden, 33, conhecido por dar vida ao filho mais velho de Catelyn e Ned Stark na série da HBO, teria escolhido se isolar com o americano Froy Gutierrez, 22, de "Teen Wolf".

O cenário escolhido para a quarentena romântica seria uma mansão de Emilia Clarke. Segundo disse uma fonte ao tabloide britânico, Madden voltou a Los Angeles logo depois do fim das filmagens de "Os Eternos", novo filme da Marvel.

Pelo conforto de uma residência luxuosa de dois dormitórios em Los Angeles, a intérprete da Mãe dos Dragões está cobrando do colega de GoT um aluguel mensal de 20 mil libras -o equivalente a mais de R$ 130 mil. Emilia comprou o imóvel em 2016 por 3,8 milhões de libras (mais de R$ 25 milhões), mas o vem alugando desde que voltou a morar em Londres, há dois anos.

"Como ele já está gastando uma fortuna, ele quis alguém com quem aproveitar o imóvel. Ele e o Froy se deram super bem e ele está feliz de ter companhia durante o isolamento", disse a fonte. Madden foi fotografado com Gutierrez pela primeira vez em fevereiro. Antes disso, chegou a morar com Brandon Flynn, de "13 Reasons Why", ex-namorado do cantor Sam Smith.