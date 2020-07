Ator Sebastian Athié, do Disney Channel, morre aos 24 anos

Wilson Lima e a solidão do Poder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator mexicano Sebastian Athié, conhecido pela participação na série "O11CE", transmitida no Disney Channel Latin America, morreu aos 24 anos. A causa da morte não foi revelada.

No Instagram, o perfil oficial do canal Disney Channel Brasil lamentou o falecimento do artista. "Descanse em paz, Sebas. Sua arte e seu sorriso ficarão para sempre. Lamentamos a perda de Sebastian Athié e sempre lembraremos de seu talento, companheirismo, profissionalismo e, acima de tudo, seu enorme coração. Nossos sentimentos à família, colegas, amigos e fãs.

A série argentina "011CE" mostra um grupo de jovens que jogam juntos no Los Halcones Dorados, fictício time de futebol de Buenos Aires. O ator Santiago Stieben, que trabalhou com Athié na produção, se emocionou ao falar sobre a morte do colega.

"Estou realmente muito triste. Hesitei em fazer este vídeo. Mas sinto que quero compartilhar com todos o amor que tenho por você. Meu abraço à sua família, minhas melhores lembranças com você sempre", disse Santiago Stieben, outro ator do elenco.

A Associação Nacional de Atores do México também lamentou a perda do ator: "Enviamos um abraço de solidariedade à sua família e amigos com nossas mais profundas condolências", afirma em comunicado oficial.