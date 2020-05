Ator diz que encontrou Robert Downey Jr. na prisão e que doou cama para ele

A crepioca do vice-governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muita gente não deve saber, mas o ator americano Robert Downey Jr., 55, já passou um tempo na cadeia no final da década de 1990 por causa de seu vício em drogas.

E quem o encontrou por lá foi outro ator, Leslie Jordan, 65, conhecido por sua atuação na série "Will & Grace". Em entrevista ao Watch What Happens Live with Andy Cohen, ele comentou sobre o ocorrido em 1997 e sobre um momento peculiar que passou ao lado do interprete de Homem de Ferro.

Na prisão, Jordan, que havia pego 120 dias por um motivo não mencionado, pediu para ficar na ala dos gays. "Meu advogado me disse: 'Peça para entrar na sessão dos homossexuais no minuto que você pisar lá, porque na principal você não vai sobreviver'", explicou. Porém, ele não conseguiu ir para a área considerada mais leve.

Foi então que a história dele se cruzou com a de Downey Jr., então preso. O ator da Marvel precisava de uma cama no presídio. E esse foi o motivo que fez Jordan ser liberado após apenas 12 dias preso. O encontro entre ambos aconteceu em uma área de espera.

"Eles [policiais] vieram e me disseram: 'Temos uma boa notícia. Nós não temos uma cama para Robert Downey Jr. Ele está lá embaixo. Você vai ter que dar a sua para ele'", relembrou o veterano ator.

De lá para cá, a vida de Downey Jr. melhorou muito, sobretudo financeiramente. O ator faturou, nada mais, nada menos do que R$ 282 milhões com o filme "Vingadores: Ultimato", no qual viveu o protagonista. A informação é da revista Forbes.