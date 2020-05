Ator da série 'The Big Bang Theory' decide dar uma nova pausa das redes sociais

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kunal Nayyar, 39, que interpretou Raj na série "The Big Bang Theory", decidiu dar uma nova pausa de suas redes sociais. Pelo menos no que diz respeito a seus posts mais pessoais, já que o perfil será mantido para publicações de trabalho.

"Nas próximas semanas, estarei migrando minha página pessoal para minha equipe publicitária. Aqui você ainda encontrará notícias sobre minhas atuações e produções, além de ocasionalmente ver alguma selfie aleatória minha fazendo beicinho", afirmou ele.

O ator disse ainda para os amigos íntimos o chamarem por mensagem de texto se precisarem falar com ele, e se declarou e se despediu dos demais seguidores, convidando aqueles que gostam de suas reflexões espirituais para acompanha-lo em um outro perfil, voltado mais à reflexão.

Essa não é a primeira vez que Kunal Nayyar deixa as redes sociais. No ano passado, ele chegou a ficar quatro meses longe dos posts, retornando retornou em outubro para celebrar o Diwali (festa religiosa indiana). Na ocasião, ele se despediu quando estava no sul da França e anunciou que estaria de férias.