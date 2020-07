'Assunto de Família', de Hirokazu Koreeda, ganha debate online

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Assunto de Família", longa dirigido por Hirokazu Koreeda e vencedor da Palma de Ouro em 2018, será debatido no próximo Ciclo de Cinema e Psicanálise, no dia 14 de julho, às 20h.

O evento é promovido quinzenalmente pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, em parceria com a Folha de S.Paulo e o Museu da Imagem e do Som.

O filme japonês retrata o cotidiano de uma família marcada pela pobreza e marginalização e suas constantes tentativas de sobrevivência, que conversam com a ilegalidade. Apesar de não terem consanguinidade, os personagens se apropriam dos papéis de mãe, pai, avó e filhos e convivem sob o mesmo teto em relações afetuosas. Com a chegada de uma nova integrante, o núcleo familiar transmite seus valores, que são as artimanhas de furto, como uma espécie de brincadeira.

Participarão da discussão a psicóloga Ana Maria Brias Silveira e o repórter da Ilustrada Walter Porto. A mediação será feita pela psicanalista Luciana Saddi.

O evento não irá transmitir "Assunto de Família", mas ele está disponível na Netflix.

A transmissão do debate será realizada ao vivo pelo canal do MIS no Youtube, onde o público poderá participar com perguntas pelo chat.