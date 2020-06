Ary Fontoura ultrapassa um milhão de seguidores após participação em jornal matutino

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ary Fontoura, 87, fez uma participação especial no jornal Bom Dia SP desta quarta-feira (24) para falar sobre o sucesso que tem feito nas redes sociais durante a quarentena devido a pandemia do coronavírus.

Rapidamente o ator se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter e ultrapassou a marca de um milhão de seguidores no Instagram. "Acabou dando certo e hoje tenho uma responsabilidade", contou o artista sobre a ideia de compartilhar seu dia a dia dentro de casa.

Fontoura também comentou sobre quem fura o isolamento social e ressaltou: "Isso não pode acontecer! Nós temos regras a seguir. Tem que se acreditar na ciência, sobretudo. Ninguém estuda para se tornar um médico para se falar bobagem."

Ao ser questionado pelo âncora Rodrigo Bocardi como lidava com os "haters" na internet, Ary Fontoura disse que procura evitar polêmicas. "Existe uma intolerância muito grande em relação às coisas, às opiniões. O melhor é passar por cima disso tudo e deixar a coisa correr. As pessoas divergem."

No Twitter, internautas comentaram a participação do veterano no jornal matutino e alguns até se assustaram com seu nome nos Trends Topics (assuntos mais comentados) da rede social.

"Ary Fontoura dando entrevista no jornal logo cedo com o título de muso do Instagram fez meu dia começar maravilhosamente bem", escreveu uma internauta.

"Vi o nome nos assuntos do momento e meu coração até parou por um momento achando que tinha acontecido algo com ele", comentou outra usuária do Twitter.