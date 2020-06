Arthur Pendragon e Millena Barros são eliminados do Mestre do Sabor

Cumplicidade com o mal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma eliminação dupla, o episódio do Mestre do Sabor exibido nesta quinta-feira (11) foi pra lá de complicado. Isso porque os participantes, junto com suas equipes, tiveram que criar um menu de três pratos com miúdo, elemento obrigatório da noite.

O primeiro desafio garantiu a vitória pela quarta vez consecutiva do time de Leo Paixão, que levou a melhor na prova entre em grupo. Com o menu chamado "Alegria dos tempos difíceis", os pratos conquistaram Claude Troisgros e Batista na degustação às cegas.

Gi Nacarato e Dário Costa também foram imunizados, respectivamente, por Rafa Costa e Silva e Kátia Barbosa.

Segundo os Mestres, todos pratos estavam ótimos e nenhum participante merecia deixar a competição, mas como isso não seria possível, eles tiveram que escolher dois chefs para a eliminação: Arthur Pendragon e Millena Barros.

Apesar de deixarem o programa, os chefs receberam apoio e elogios dos Mestres e participantes. Kátia não conteve as lágrimas e lamentou: "Foi muito difícil ter que fazer isso".

"Vocês podem sair os dois de cabeça erguida, porque a gente viu a evolução. O trabalho que vocês fizeram foi excelente", disse Claude.

Vale lembrar que esta é a segunda temporada do Mestre do Sabor. O programa é comandado por Claude Troisgros e João Batista, e conta com Monique Alfradique como apresentadora dos bastidores do reality. O vencedor da disputa ganha prêmio de R$ 250 mil.