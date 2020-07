Arthur Aguiar pede perdão a Mayra Cardi por traições, e diz que ela precisa mudar de assunto

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Aguiar, 31, usou suas redes sociais para pedir perdão a ex-mulher Mayra Cardi, 36, para parar de envolver nomes de outras mulheres injustamente nesta briga, que já virou pública. Ele disse ainda que ela precisava mudar o foco e parar de expor a vida deles.

"Não sei mais o que fazer. Já pedi perdão e peço aqui perdão novamente de coração por tudo, mesmo sabendo que isso não vai adiantar nada, que não é suficiente. Me afastei para que eu pudesse pensar em um caminho que eu pudesse seguir. Ela [Mayra] precisa seguir. Não faz o menor sentido. Esse assunto não é e não pode ser o único conteúdo que ela tem para passar porque não é. Ela é uma mulher brilhante e que tem um monte de coisa para falar", disse o ator.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a empresária disse que descobriu 16 traições do ator ao longo do relacionamento. "Onde eu souber que ele está, eu não quero estar. Nunca mais, se Deus quiser... mas eu não sou capaz de tirar ele do meu coração por causa de três anos escutando as mesmas mentiras... [Traições] Que eu descobri, 16 vezes", disse Cardi. "Eu não quero que a minha filha tenha um relacionamento abusivo como eu tive. Não quero que ela sofra como eu sofri."

Em maio, a empresária divulgou um vídeo em sua rede social para anunciar o término de seu casamento com o ator e cantor, com quem era casada desde 2017. Os dois são pais de Sofia, que tem menos de dois anos. Na época, ela disse que o casamento havia terminado, mas que os dois continuariam a ser amigos.

"Nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente. Te amo para sempre independente de como palavras possam dar nome é categoria ao amor! Obrigada por fazer parte de quem sou me transformando em versões melhores de mim e de nós Arthur Aguiar para sempre te amarei."

Porém, de lá para cá, o clima entre os dois ganhou novos contornos. Mayra Cardi tem publicado vários vídeos nas redes sociais para falar sobre as traições do marido, e de como ele não dava à devida atenção a ela. Disse ainda que foi traído por Aguiar enquanto estava em grávida de Sofia.

Cardi expôs mensagens em que o ex fala de Arícia Silva e até a cita como "namorada". "Vou começar a falar diretamente com a Aricia, porque eu até então não tinha falado e não ia falar. Não acho que você é culpada, de forma alguma. O casado era ele. Então, quem devia respeito a mim era ele. Até porque não foi por sua causa, apesar de sim, vocês terem sido amantes, você não foi a única. Ele teve várias amantes. E não foi só por isso que a gente terminou. Tiveram outras coisas muito mais importantes envolvidas."

"Ele era muito ausente e mesmo estando comigo, eu me sentia muito sozinha. Foi esse o maior motivo de tudo. Então, fica tranquila, pode ter a sua consciência tranquila porque não foi por sua causa que o meu casamento acabou. É óbvio que eu sei que você tem a consciência tranquila e não está preocupada", continuou.

Antes disso, a modelo já tinha negado ter sido amante do ator e pivô da separação do casal. "Pivô eu não sou, nunca fui e nem vou ser, porque não combina comigo. Não tenho vocação. Não nasci para ser amante. Não tenho vocação para ser amante. Não fui, não sou e nem serei", disse Arícia em post nos Stories de seu Instagram.

Ela ainda rebateu críticas da modelo que falou em "falta de sororidade" ao expor uma mulher daquela forma. "Não sou a favor desse movimento contra as mulheres, muito pelo contrário. A responsabilidade é total dele e não sua. Por isso eu nunca falei o seu nome".

Em seguida, Mayra esclareceu que o nome da Arícia foi citado publicamente por um jornalista e que foi por publicações dele que ela soube de outros detalhes da suposta relação de Arthur e Arícia. Na sequência, Mayra mostrou conversas na qual Arthur chama Arícia de "namorada" ao alugar apartamento, um dia após o fim do casamento.

Ausente das redes sociais, Arthur Aguiar resolveu desabafar após ver seu nome associado a uma série de traições em outros relacionamentos com diversas mulheres, entre elas Pérola Faria, Lua Blanco, Alice Wegmann, Giovanna Lancellotti, Bruna Marquezine, Camila Mayrink e May Araújo.

"Pessoal, vocês sabem que estou meio afastado. Tirei esse tempo para que eu pudesse ficar longe de tudo e pensar em todo esse furacão que está passando pela minha vida e entender tudo isso que está passando. Fiz questão de não ficar vindo aqui de desmentir item a item do que a Mayra está me acusando porque acho que não faz o menor sentido ela falar tudo o que tinha que falar, o que estava engasgado para ela falar e para que ela pudesse se libertar, assim como ela mesma disse", disse o ator, em vídeos publicados no stores de seu perfil.

"Amanheci com uma nova matéria só que desta vez envolvendo outras mulheres e de forma injusta. Não dá mais! Chega deste assunto. Está sendo horrível ver a Mayra passar por isso. Vocês acham que eu estou orgulhoso e feliz? Não estou. Estou devastado. Mas envolver outras mulheres injustamente pior ainda. Até quando vamos apontar o dedo e ficar julgando outras pessoas e mulheres. Não é justo. Isso deveria ser um assunto meu e da Mayra. E já não é, virou público. Não tem sentido envolver outras mulheres no meio que não têm nada a ver com isso. Chega desse massacre, por favor."

No sábado (4), Alice Wegmann, 24, usou suas redes sociais para se pronunciar a respeito do imbróglio envolvendo a separação de Arthur Aguiar e Mayra Cardi. A atriz, que teve um relacionamento com o ator em 2012, foi apontada como "amante" dele enquanto o ator ainda namorava com Lua Blanco, 33, que era colega de elenco dele na versão brasileira de "Rebelde" (Record, 2011-2012).

Alice negou a informação e disse que ele não estava comprometido quando os dois começaram. "Quando eu fiquei com ele da primeira vez, há 8 anos, ele já tinha terminado o namoro com a Lua há algum tempo", afirmou. "De qualquer forma, espero que tudo isso traga sabedoria a todos. E mais proteção às mulheres."

Já neste domingo (5) foi a vez de Bruna Marquezine se manifestar sobre o assunto. "Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando 'convencer' ninguém porque estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer", disse a atriz, em seu perfil no Twitter, em resposta a uma publicação do jornalista Leo Dias, que afirmava que a atriz teria ficado com Arthur Aguiar durante as gravações da novela "Em Família" (Globo, 2014).