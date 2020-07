Arícia Silva nega romance com Arthur Aguiar após término do cantor com Mayra Cardi

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o término conturbado e cheio de polêmicas do ex-casal Arthur Aguiar, 31, e Mayra Cadi, 36, a modelo e ex-participante do reality A Fazenda, Arícia Silva, negou estar se relacionando com o cantor e ator, após ser acusada de pivô da separação.

"Nós nos aproximamos em junho, depois da separação dele, que foi em abril. Mas não estamos namorando e esse é um momento muito difícil da vida do Arthur e ele precisa cuidar dele, da vida dele e das coisas dele", afirmou Arícia em entrevista à colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia.

Em maio, Mayra Cardi divulgou um vídeo em sua rede social para anunciar o término de seu casamento com o ator e cantor, com quem era casada desde 2017. Os dois são pais de Sofia, que tem menos de dois anos. Na época, ela disse que o casamento havia terminado, mas que os dois continuariam a ser amigos.

Após algumas semanas da notícia, a coach fitness revelou que sofria de relacionamento abusivo e era traída constantemente pelo ex-marido. Ao Leo Dias, Cardi afirmou que descobriu 16 traições de Arthur Aguiar, entre elas com a modelo Arícia.

Mayra Cardi expôs mensagens em que o ex fala de Arícia e até a cita como "namorada". "Vou começar a falar diretamente com a Arícia, porque eu até então não tinha falado e não ia falar. Não acho que você é culpada, de forma alguma. O casado era ele. Então, quem devia respeito a mim era ele. Até porque não foi por sua causa, apesar de sim, vocês terem sido amantes, você não foi a única", falou.

Ainda em sua recente entrevista, Arícia negou qualquer envolvimento com Aguiar. "Quem me conhece sabe que até pouco tempo atrás, eu estava sofrendo por um ex-namorado e toda mulher precisa se respeitar, precisa ter tempo para viver essa dor. Não existe momento para um relacionamento."

Arícia Silva também afirmou ter sido "acusada injustamente de coisas que nunca fez". "A minha família ficou muito chateada e a minha mãe sofreu demais com os ataques nas redes sociais. Nós fomos muito vítimas dessa 'era do cancelamento' e é muito triste, é muito pesado", completou.

Nesta quarta-feira (22), o cantor voltou a se pronunciar e disse que está passando por um processo de "reconstrução". "Eu sei que demorei um pouco pra vir aqui encarar vocês pois tirei esse tempo para encarar a mim mesmo. E ainda estou encarando. Me redescobrindo, não vou falar descontruindo e sim reconstruindo", escreveu.

Ele também teve seu nome associado a uma série de traições em outros relacionamentos com diversas mulheres, entre elas Pérola Faria, Lua Blanco, Alice Wegmann, Giovanna Lancellotti, Bruna Marquezine, Camila Mayrink e May Araújo.