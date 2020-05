Aracy Balabanian tem resultado negativo para Covid-19, diz hospital

A Culpa é do Supremo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aracy Balabanian, 80, recebeu diagnóstico negativo para a Covid-19, segundo nota enviada pelo hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde a atriz está internada desde segunda (25).

Ela deu entrada no hospital após ter uma crise de insuficiência respiratória e, segundo o hospital, ela continua no CTI (Centro de Terapia Intensiva). O quadro de saúde da atriz, segundo os médicos, inspira cuidados.

Em 2014, ela já havia sido submetida a uma internação com o quadro de infecção respiratória. A última aparição pública da atriz foi em uma entrevista para Fábio Porchat, em abril, junto do cartunista Mauricio de Souza. Na ocasião, fizeram parte do quarto episódio da live Que História É Essa, Vovó?.