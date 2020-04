Apresentadora Silvia Poppovic é demitida da Band

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Silvia Poppovic, 65, foi demitida nesta sexta-feira (24) da Band. Ela era apresentadora do Aqui na Band. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a apresentadora trabalhava de casa todos os dias. E recebeu com surpresa o telefonema do diretor, Vildomar Batista.

"Não esperava de jeito nenhum. Fazia o programa de casa por causa da quarentena. A Band colocou os acima de 60 anos em casa e eu resolvi fazer o programa daqui por Skype e estava indo bem. Tinha vários merchans no ar e achei que continuaríamos até o final dessa fase", conta.

A emissora confirma o desligamento de Silvia. Os colunistas Fernando Gomes, Nana Rude e Sergio Tannuri também deixam a atração. Segundo a Band, Luís Ernersto Lacombe e Nathália Batista seguem no comando do Aqui na Band.

Veruska Boechat também continuará participando da atração em reportagens especiais, assim com o chef Dalton Rangel, com seu quadro diário de culinária.

Sobre os motivos que levaram o canal a tomar essa atitude, a Band preferiu não comentar. Porém, a Band já estaria preparando ajustes na grade de programação para reduzir os salários.

Apesar do desligamento, Silvia conta que não guarda mágoas. "Nenhuma mágoa da Band. E nem do Lacombe. A diversidade de opiniões sempre valorizou o programa. Foi uma decisão do diretor do Aqui na Band, Vildomar Batista."

Silvia cita Lacombe com quem teve alguns desentendimentos, ao vivo por política. Em setembro de 2019 eles chegaram a discutir duas vezes na mesma semana. E, ao comentarem sobre a repercussão da briga, ambos entraram em atrito de novo.

O Aqui na Band estreou no final de maio de 2019. Naquela altura, Silvia quebrava um hiato de quase dez anos longe da TV aberta.

"Pretendo continuar com minha vida nas redes sociais e eventualmente considerar projetos na TV. Por que não? Afinal, depois de tantos anos as possibilidades estão aí. O importante agora é participar de projetos que me façam feliz e que possam contribuir para o debate do que vivemos atualmente", conclui.