Apresentadora de programas de esportes atua na linha de frente contra o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Karina Oliani, 38, ficou conhecida por sua paixão pelos esportes radicais. Foi por causa deles que ela participou de diversos programas na televisão nos últimos anos, como quadros no Esporte Espetacular (Globo) e no Esporte Fantástico (Record). Hoje, no entanto, seu foco está em outro desafio: o coronavírus.

Formada em medicina, Oliani está na linha de frente de combate à Covid-19, trabalhando no hospital de campanha do Anhembi, zona norte de São Paulo. Em suas redes sociais, ela tem compartilhado um pouco desse seu dia a dia. "Grata pela oportunidade de fazer e lutar pelo que acredito", postou neste sábado (23).

"Com a cara amassada e marcada, mas com a alma feliz. Mais uma noite, mais uma missão cumprida e dedicação para os meus pacientes do SUS. Às vezes a gente perde, mas eu escolho focar nos ganhos e continuar a luta", afirmou ela ao mostrar uma foto com o rosto marcado pela máscara e pelo óculos de proteção.

Em seu site, Oliani afirma que sempre foi apaixonada por esportes radicais, tendo saltado de paraquedas pela primeira vez aos 12 anos. Seu feito mais ousado, porém, foi escalar o Everest, em 2003. Ela alcançou o topo da maior montanha do mundo uma segunda vez, em 2018, façanha mostrada no Canal Off.

Oliani ainda participou do quadro Aventuras Urbanas, em suas duas edições, no Esporte Espetacular, e do quadro Rota Radikal, no Esporte Fantástico, além do Portões do Inferno, no Fantástico. Na TV por assinatura ela participou de programas de esportes radicais no Canal Off, na Multishow, e no Sportv.