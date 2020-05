Apresentador da Record, Rodrigo Faro diz que sofreu grande redução de salário

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Faro, 46, fez uma live via Instagram com o humorista Carlinhos Maia, 28, na noite desta sexta-feira (29), na qual revelou que está cortando gastos. A medida é necessária, uma vez que houve redução salarial na Record TV, emissora em que ele trabalha, por causa da pandemia do novo coronavírus .

"Sabendo que você é um dos maiores apresentadores da TV e que todo mundo fica confabulando, 'o Faro ganha tanto, o Faro é rico', você teve de cortar gastos por causa do coronavírus?", questionou Maia.

Faro respondeu: "Tive de cortar, sim. Todo mundo teve. A gente teve uma redução muito grande de salário e de merchand".

Faro chegou a abrir mão do salário de abril para que a equipe do programa Hora do Faro não fosse demitida. O valor, no entanto, deveria ser recompensado no próximo ano. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o salário de Faro é estimado em R$ 1 milhão.