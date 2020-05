Apresentado por Marcio Gomes, Combate ao Coronavírus é cancelado na Globo

Polícia Federal corta na carne e sangra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser criado às pressas e colocado no ar em 48 horas, o programa Combate ao Coronavírus será cancelado na Globo. O último programa vai ao ar na próxima sexta-feira (22).

A partir de segunda seguinte (25), às 10h, Fátima Bernardes terá a missão de aliar entretenimento com saúde no Encontro.

A emissora não explicou os motivos para o cancelamento, mas trata o encerramento do programa como o fim de um ciclo de dever cumprido.

Ao todo, o programa recebeu 50 mil perguntas de internautas sobre a Covid-19, e o apresentador Marcio Gomes leu ao menos 800 delas aos mais de 60 médico que pelos estúdios passaram diariamente. Foram mais de 70 horas de transmissões desde o dia 17 de março.

"É sempre bom a gente relembrar como a informação de qualidade pode ser poderosa. Quando o momento é de crise, a gente percebe que as pessoas se voltam para o jornalismo sério, comprometido com o interesse público. Informação é segurança, para entender o que estamos enfrentando e poder tomar as decisões corretas. Foi um privilégio poder fazer parte deste programa", analisa Marcio Gomes.

Desde o dia 20 de abril que o Combate ao Coronavírus já perdia força. Foi nesse dia que o Encontro com Fátima retornou ao ar após um hiato fora da grade. Na ocasião, o programa de Gomes era encurtado. Agora, será encerrado.

O Combate ao Coronavírus elevou o desempenho de audiência da Globo em março, época que rendia à emissora mais de 12 pontos. Já em abril, a média da atração desacelerou e voltou ao patamar de 8 pontos. Cada ponto do Kantar Ibope equivale a cerca de 73 mil domicílios na Grande SP.

Segundo a Globo, o alcance médio diário do Combate foi de 44,4 milhões de brasileiros. Depois desses quase dois meses, a missão de prestação de serviço seguirá com Fátima Bernardes nas manhãs da Globo.