Após vencer prova do BBB 20, Manu Gavassi é convidada pela seleção a treinar bocha

Wilson Lima, o governador do lockdown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manu Gavassi venceu a última prova do líder do Big Brother Brasil (Globo) e ainda recebeu um convite ilustre. Pelo Twitter, o Comitê Paralímpico Brasileiro chamou a cantora a participar de um dos treinos de bocha da seleção brasileira.

Na prova que aconteceu no domingo (12), cada um tinha de lançar bolas na direção de canaletas com pontuações. Os que faziam menos pontos saíam da disputa.

Os primeiros três eliminados foram Gizelly, Rafa e Mari. Na final, com Babu, Manu, Ivy e Thelma, cada um tinha duas bolas e a maior pontuação somada daria ao competidor a vitória. E a melhor foi Manu.

Após a liderança, Manu indicou direto Mari ao paredão, e os participantes se dividiram em dois grupos. Só que eles tiveram de votar entre eles, ou seja, entre amigos. A votação foi aberta. Os mais votados junto com Mari foram Gizelly e Babu. Um deles sairá nesta terça-feira (14).

Segundo reportagem do site Globo Esporte, a prova do BBB 20 foi bem parecida com a modalidade paralímpica. "Ela usou de um artifício para fazer a tabela e chegar à pontuação que ela queria. E ela usou também o meio de maior pontuação. Estrategicamente, ela foi muito bem. A mira dela foi muito minuciosa", afirmou Evani Calado, medalha de ouro por pares nas Paralimpíadas do Rio, em 2016, em entrevista do site da Globo.

O BBB 20 está na reta final e termina na quinta-feira (23).