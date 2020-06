Após lançar seu 1º DVD na quarentena, Atitude 67 diz ter sete novas músicas compostas

O prefeito que Manaus vai escolher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o fim de 2017, quando estouraram com os sucessos "Cerveja de Garrafa" e "Saideira", Pedrinho Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Regê, os seis integrantes que formam o Atitude 67, viviam em um ritmo frenético de compromissos profissionais, com uma média de 180 shows por ano. De repente, após o Carnaval, e com o início da quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, tudo parou.

Hora de descansar? Não exatamente. Os músicos de Mato Grosso do Sul, que dividem a mesma casa há quatro anos em São Paulo, resolveram usar o período longe dos palcos para compor. Do isolamento social, já saíram sete novas músicas, conta o vocalista Pedrinho. "A gente sempre teve o hábito de compor muito. E estamos aproveitando agora para fazer isso com mais calma. Estamos até brincando que daqui a pouco já dá para fazer um disco com as músicas da quarentena".

Além de escrever, Pedrinho relata que eles também utilizam o tempo livre para idealizar formatos e modelos para o novo show da banda de pagode, mesmo que ainda não tenham uma previsão de retorno às apresentações regulares. Além da falta do contato direto com o público, o vocalista diz que o que mais incomoda é não ter perspectivas sobre quando isso poderá voltar a acontecer.

"O setor de entretenimento vai demorar para voltar justamente por causa das aglomerações, mas acho que muita coisa vai mudar e vamos ter que aprender como fazer na marra", afirma Pedrinho.

Enquanto isso, os fãs do Atitude 67 podem conferir o primeiro DVD do grupo, "Label 67", que foi lançado no fim de maio. O trabalho conta com 15 faixas gravadas em um show no Espaço Barra Funda, em São Paulo. Os cantores Maurício Manieri, Gabriel O Pensador e Thiaguinho, este último padrinho e mentor da banda, são os convidados especiais do projeto.

Gabriel O Pensador divide a composição e os vocais na inédita "E Aí Bateu". "A gente sempre flertou com o rap. Quando fizemos o convite, não imaginamos que ele fosse aceitar. E ele não só aceitou, como escreveu os versos dele na música. Então, de quebra, a gente virou parceiro de composição do Pensador", conta Pedrinho, que afirma ser muito fã do cantor.

Thiaguinho participa de "Hola Chica", e Manieri, da música "Outra Vez". O DVD traz também uma nova versão do hit "Cerveja de Garrafa" e outros sucessos. Há ainda como bônus a canção "Sonho". O vídeo da música relembra o início da trajetória do Atitude 67 com imagens de arquivo dos primeiros shows.

"Esse DVD é a realização de um sonho de adolescente", afirma Pedrinho. Apesar da quarentena, ele diz que o grupo nunca pensou em adiar ou adiantar o lançamento do "Label 67". "Pensamos que se aconteceu de ser lançado nesse momento é porque esse projeto tem uma missão de trazer um conforto, um relaxamento, um entretenimento para tantas pessoas que estão vivendo esse período difícil", afirma.