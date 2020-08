Após estrear na Europa, SBT inicia transmissão de sinal nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O canal SBT passa a fazer parte do pacote de assinatura por streaming da Dish Network, ofertada pela sua subsidiária Sling TV, nos Estados Unidos. A partir de meados de agosto, toda a programação da emissora será exibida em português, sem dublagem ou legendas em outros idiomas, pela plataforma.

"Estar presente em território norte-americano é um passo significativo na expansão internacional da nossa marca e uma resposta a milhares de brasileiros que residem por lá", afirma Carolina Scheinberg, gerente de Novos Negócios do SBT. "Nosso maior objetivo é estarmos próximos da comunidade brasileira residente nos Estados Unidos, abrindo novas frentes de conteúdos e projetos especiais customizados para este público tão relevante".

Entre os títulos confirmamos estão o Programa Silvio Santos, Programa do Ratinho, The Noite, Programa da Eliana, Casos de Família, Programa Raul Gil, Domingo Legal e Conexão Repórter. As novelas "As Aventuras de Poliana", "Amor e Revolução" e "Vende-se um véu de Noiva", além de reprises como "Máquina da Fama", também estão confirmadas.

O SBT já é transmitido na Europa, por meio do serviço BrasilPlay, e além dela e da América, existe a possibilidade de expandir o sinal para outros continentes. O plano encontra-se, em fase de negociação.