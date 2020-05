Após cancelar edição deste ano, San Diego Comic Con anuncia evento online

O perigo mora lá fora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anteriormente cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus, a San Diego Comic Con 2020 anunciou que fará um evento online para os fãs da cultura pop. A feira divulgou nesta sexta-feira (8) um vídeo via Instagram em que anuncia a "Comic Con @ Home", prevista para acontecer no verão americano, entre junho e agosto.

"Estacionamento grátis, cadeiras confortáveis, lanches personalizados, sem filas, pets são bem-vindos, crachás para todos e um assento na primeira fileira para a Comic Con em casa", diz o vídeo.

No início de abril, a feira havia anunciado que seguiria com sua programação inicial, prevista para acontecer entre os dias 23 e 26 de julho deste ano em um espaço de eventos na Califórnia. Poucos dias depois, a feira foi cancelada.

"Pela primeira vez na história de 50 anos da San Diego Comic Con, os organizadores por trás do evento anual de celebração de cultura pop anunciaram hoje com grande pesar que não haverá Comic Con em 2020. O evento retornará para ao Centro de Convenções de San Diego em Julho 22-25 de 2021", diz um anúncio.

Pessoas que já tinham ingressos para o evento deste ano puderam ser reembolsados ou optar por transferirem para a Comic Con do próximo ano.