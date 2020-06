Após boato de romance, Bruna Marquezine e Enzo Celulari se chamam de 'mozão' na web

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após boatos de que estariam vivendo um romance, a atriz Bruna Marquezine, 24, e o empresário Enzo Celulari, 23, trocaram mensagens se chamando de "mozão" nas redes sociais, para o delírio dos fãs. Apesar de alguns comemorem, no entanto, a maioria afirma que não passa de uma brincadeira.

O possível romance entre os dois foi noticiado pelo jornal Extra na última terça-feira (16), apontando que o clima de paquera teria começado ainda antes da quarentena e aumentado mais recentemente por mensagens após ela participar de um bazar virtual organizado por ele para ajudar pessoas carentes.

Sem confirmar ou negar a afirmação, Bruna comentou um post do empresário no Instagram sobre fome: "Boa, mozão", disse ela antes de o empresário, filho dos atores Edson Celulari, 61, e Claudia Raia, 53, também responder com o mesmo apelido carinhoso: 'Bora, mozão', para o delírio dos fãs.

Apesar da comemoração dos seguidores, a maioria comentou que era apenas uma brincadeira entre os dois: "Sabendo como Bruna é, deve ser deboche", afirmou uma fã. "Só queria que fosse verdade. São lindos, altruístas e merecem a felicidade", disse outra. "Deus, faz acontecer. Eu te imploro", pediu mais uma.

Celulari está solteiro desde fevereiro, quando chegou ao fim o seu namoro de dois anos e meio com a milionária Victória Grendene, 24. Marquezine não assume um relacionamento amoroso publicamente desde o término do seu namoro com o jogador Neymar.

LONGE DAS NOVELAS

Famosa por suas atuações em novelas, Bruna Marquezine, 24, disse recentemente que não pretende voltar a fazer parte desse tipo de produção tão cedo. Ao responder perguntas de seguidores em live no Instagram, a atriz afirmou que deseja se concentrar agora em filmes e séries.

"Em novelas, a gente grava de segunda a sábado. Quando você está no núcleo da protagonista, você pode gravar até 40 cenas por dia. Isso significa que você vai fazer 14 horas, 15 horas de trabalho...e aí você sai, vai para a sua casa tomar seu banho, comer e vai se preparar para as 30 cenas do dia seguinte. É muito cansativo fisicamente, e pode se tornar muito cansativo emocionalmente, mentalmente", disse.