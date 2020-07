Após anunciar gravidez, Mariana Rios sofre aborto espontâneo

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariana Rios, 35, que anunciou estar grávida no início deste mês de julho, afirmou na manhã deste sábado (11) que sofreu um aborto espontâneo.

A cantora publicou um texto lamentando o ocorrido, e homenageando o filho. "Meu filho, te recebi dentro de mim com todo meu amor. Seu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. Você precisou partir e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece e para o nosso bem".

"Só quem passou por isso e capaz de mensurar a dor que estou sentindo", continuou ela. "Você foi muito amado a cada segundo em que aqui esteve e sempre sera. Te espero de coração aberto se desejar voltar sentindo-se preparado. Obrigada meu Deus pela oportunidade de poder cuidar desse espirito o tempo em que ele precisou de mim. E fico aqui com a certeza de que o momento certo vira, se for a Sua vontade."

Por fim, ela citou uma frase do escritor Paulo Ursaia, que diz que "o corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia precisa partir. Mas as virtudes do espirito, que dele se liberta, continuam vivas nos sentimentos daqueles que as souberam apreciar e preservar, no frasco do coração."