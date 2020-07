Aos 76, Ronnie Von conta que tem vida sexual ativa: 'Não podemos encostar um no outro'

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ronnie Von, 76, contou que está aproveitando a quarentena para fazer muito sexo com a mulher Kika, 65, com quem está casado há quase 35 anos. "Não podemos encostar um no outro porque é uma coisa maravilhosa. Ninguém acredita", disse o cantor, que afirmou nunca ter usado medicamentos para auxiliar na vida sexual. "Nunca tomei o trovão azul", confidenciou.

As revelações foram feitas durante live no canal do YouTube de Felipeh Campos, 46. De maneira descontraída, Ronnie contou que a mulher está fazendo reposição hormonal e que se assustou quando a médica dela disse que, pelos exames, Kika não havia entrado na menopausa. "Entrei em pânico! Falei: 'Kika, com a nossa idade, se te engravidei, a criança pode nascer com problemas", brincou o artista, tendo a mulher ao lado, gargalhando da situação.

"Quando as pessoas falam em metade da laranja, tampa de panela... isso existe. A Kika é apaixonada por mim desde os 11 anos, nossas família são amigas e ela me esperou por mais de 20 anos. Então veio com todo gás", continuou, sendo surpreendido com a mulher dando um sinal positivo no vídeo, quando Campos perguntou se, por ela, transariam diariamente. O cantor respondeu que não conseguiriam, "mas três vezes por semana, sim".

Ronnie finalizou o assunto dizendo que a química do casal vem muito da amizade e parceria que Kika e ele sentem um pelo outro. "Nós temos a obrigação de ser felizes. O resto vem". Ele falou também sobre a importância das relações. "Família e amigos são a minha prioridade", encerrou.