Aos 70, Simone está namorando arquiteta baiana 18 anos mais jovem que ela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simone, 70, que tem presenteado seus fãs com lives semanais, aos domingos, diretamente de sua casa no Rio de Janeiro, estaria apaixonada. A cantora vem mantendo de forma discreta há alguns meses o namoro com a arquiteta baiana Adriana Jorge, 52.

De acordo com informações do Extra, as duas estão passando o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus juntas na casa da artista. Embora não apareça nas apresentações online de Simone, Adriana sempre está presente e, inclusive, ajuda na produção. A paixão pelo esporte e por animais teria colaborado para a aproximação das duas.

Procurada, a assessoria da cantora não se manifestou sobre o assunto.

"Cigarra" é o apelido da soteropolitana desde que gravou o álbum de mesmo nome, em 1978. A faixa-título entrou para a trilha sonora da novela "Cara a Cara", exibida pela Globo no ano seguinte.

Nas lives, ela não tem focado apenas em grandes sucessos e lembrou faixas de discos mais antigos de seus 47 anos de carreira. Marcada pela geração mais jovem como a intérprete de "Então É Natal" (versão de "Happy Xmas (War is Over)", de John Lennon, Simone tem na manga um repertório de 30 discos com quase 50 músicas que fizeram parte de trilhas sonoras de novelas.