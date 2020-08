Antonio Banderas afirma estar com Covid-19 no dia em que completa 60 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia em que completa 60 anos, Antonio Banderas revelou, nesta segunda-feira (10), que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19.

"Quero tornar público que hoje, 10 de agosto, sou forçado a comemorar meu 60° aniversário em quarentena após dar positivo para Covid19, causada pelo coronavírus", escreveu o ator espanhol, em seu perfil no Instagram.

Banderas disse ainda que está "relativamente bem, apenas um pouco mais cansado que o normal e confiante de que vou me recuperar o mais rápido possível". "[Estou] Seguindo as recomendações médicas, que espero que me permitam superar o processo infeccioso que sofro e que está afetando a tantas pessoas ao redor do mundo."

Na mensagem de divulgação de que estava com a doença, o ator publicou uma foto sua ainda criança. Bandeiras afirmou que vai aproveitar esse período de isolamento parra "ler, escrever, descansar e seguir fazendo planos para começar a dar sentido aos meus recém-estreados 60 anos, aos quais chego cheio de entusiasmo."