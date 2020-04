Anthony Davis coloca mansão à venda por R$ 42,2 milhões

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador de basquete Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, colocou a sua mansão na Califórnia à venda por US$ 7,995 milhões (cerca de R$ 42,2 milhões). Segundo o jornal Los Angeles Times, só a piscina de borda infinita da propriedade é avaliada em US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões), e tem dois escorregadores e um spa.

O imóvel está localizado na cidade de Westlake Village, em Los Angeles. O imóvel conta ainda com quadra de basquete coberta, cinema e teatro privativos, cinco quartos e sete banheiros.

A mansão foi construída sob medida em 1996 e atualmente conta com área de 6.000 metros quadrados, garagem para cinco carros e vista para as montanhas.