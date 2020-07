'Anne with an E' terá história contada em versão mangá

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Anne with an E", uma das histórias de maior sucesso disponíveis na plataforma da Netflix, ganhará uma adaptação em mangá, inspirada no livro original que serviu de base para a série.

A informação foi promovida nesta quinta-feira (23), durante a mesa redonda de editores de mangás realizada pela San Diego Comic-Con 2020.

A nova publicação, segundo o divulgado, se chamará "Anne de Green Gables", e será adaptada pela autora Crystal S. Chan. O mangá segue a história do livro, que narra a vida da garota ruiva Anne Shirley, adotada por pais fazendeiros.

A editora americana Udon Comics, que optou por "reviver" Anne, já oferece uma linha de clássicos da literatura mundial adaptados para a linguagem dos mangás. Segundo Erik Ko, responsável pela editora Udon, o mangá de Anne tem a aprovação dos herdeiros da autora do romance original, Lucy Maud Montgomery.

O título será lançado em setembro deste ano, mas apenas nos Estados Unidos, e já encontra-se em pré-venda. Não há previsão de publicação no Brasil.