Anitta posa agarrada a Lucas Omulek, apontado como novo affair da cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta tem aproveitado o período que passa na Croácia. A cantora, que está na Europa por conta de compromissos profissionais, tem postado fotos em praias paradisíacas e pontos turísticos ao lado de amigos e também de seu suposto novo affair, Lucas Omulek.

Ela posou agarradinha com o artista plástico durante um jantar na cidade de Hvar na noite deste sábado (25). A cantora compartilhou também uma série de vídeos no Stories, de sua conta no Instagram, no qual Lucas aparece em seu quarto de hotel junto a outras amigos, assistindo à segunda temporada de sua série, "Vai, Anitta" (Netflix).

Além de falar do programa que narra sua vida, a cantora apresentou Omulek a seus seguidores: "O Lucas é francês, mas ele fala português, porque a mãe dele é brasileira. Tem muitas palavras que ele não sabia, mas está aprendendo com a gente," explicou Anitta.

Segundo a artista, a nova temporada de "Vai Anitta", será mais realista. "Está bem intimista, real. Eu estava solteira, então pedi para colocar um sticker na cara dos 700 boys que passaram durante a gravação dessa temporada, mas finjam que é o mesmo. Tem uma hora que apareço meio pelada, na abertura já apareço meio pelada," adiantou a cantora.