Anitta e fotógrafo apontado como seu novo affair postam fotos na Croácia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a assessoria de Anitta, 27, confirmar que a cantora embarcou com uma amiga rumo à Europa na noite de terça-feira (21), surgem rumores de que não seriam apenas compromissos profissionais que motivaram a viagem da artista. Internautas notaram que Anitta e Lucas Omulek, artista plástico e fotógrafo, estariam juntos na Croácia.

Os rumores começaram após fotos de ambos e de Laryssa Botino, amiga que acompanha Anitta na viagem, assim como vídeos, mostrarem o grupo nos mesmos pontos turísticos do país europeu, no qual a cantora cumprirá 14 dias de quarentena. Mais cedo, o jornalista Erlan Bastos havia apontado em seu Twitter sobre um possível affair entre os dois, que não foi confirmado até o momento.

Nesta segunda-feira (20), Anitta anunciou que seu relacionamento com Gui Araújo terminou. Em conversa com o canal E!, ela afirmou que está solteira. "O que todo mundo está perguntando é se você está sozinha, está solteira, ou está com o Guilherme", perguntou a apresentadora da live. "Sabia que esta pergunta viria. Sim, estou solteira".

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Gui Araújo não está mais hospedado na casa da cantora desde domingo (19), mas permanecia no Rio de Janeiro, em hotel próximo à casa da artista. Ele chegou a passar parte da quarentena na casa de Anitta e participou do clipe da música "Tócame", lançado no último dia 10 de julho.