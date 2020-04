Anitta diz que Maluma é muito bom de cama e fala sobre briga com Pabllo e Ludmilla

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 26, fez revelações polêmicas durante uma live (transmissão ao vivo) no canal do YouTube do humorista Maurício Meirelles na noite desta quinta-feira (23). A cantora falou da vida pessoal e das brigas com as artistas Pabllo Vittar e Ludmilla.

Tudo começou quando Anitta e Meirelles combinaram que ela responderia uma pergunta polêmica caso a live batesse um certo número de doações. Rapidamente os números cresceram e a cantora precisou responder o comediante, que foi direto: "O Maluma era bom de cama?".

Anitta não se esquivou e disse: "Muito", respondeu a cantora. Sem acreditar que a funkeira realmente respondeu a sua pergunta polêmica, Meirelles riu e aprovou: "Boa resposta".

Anitta e Maluma se conheceram em meados de 2016 e no mesmo ano lançaram a música de sucesso "Sim ou não", que abriu portas na carreira internacional da brasileira. Em 2018 os dois também foram jurados no programa La Voz, versão mexicana do reality show de talentos americano The Voice.

Desde aquela época os fãs dos cantores já especulavam sobre um possível romane vivido pelos dois. Esse que Anitta confirmou apenas esse ano.

O comediante Maurício Meirelles também fez questão de questionar Anitta sobre sua relação com as cantoras Ludmilla e Pabllo Vittar, ambas artistas com a funkeira já trabalhou mas acabou se afastando por conta de desentendimentos.

"Quando eu estou errada, eu peço desculpas. Quando eu faço alguma coisa errada com alguém, eu fico muito mal, eu vou pedir desculpas. Eu que fui falar coma a Pabllo. A gente se fala sempre, hoje mesmo a gente tava conversando", contou Anitta, que não quis falar sobre Ludmilla

O desentendimento entre as cantoras sobre autoria da música "Onda Diferente", chegou a levar o troféu de bafão do ano no Prêmio F5 2019. A polêmica, que começou depois que Ludmilla, compositora da música, percebeu que Anitta também estava creditada na ficha técnica da canção no Spotify.

Ludmilla, a compositora da canção, aceitou dividir os créditos meio a meio com Snoop Dogg, a pedido do rapper americano. Ela ficou sabendo do crédito para Anitta por fãs da cantora de "Vai Malandra", quando Ivete Sangalo cantou "Onda Diferente" em seu show no Rock in Rio.