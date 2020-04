Anitta chama Mari para elas chorarem juntas eliminação e cancelamento da cantora

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a eliminação de Mari Gonzalez do Big Brother Brasil 20, na noite desta terça-feira (21), Anitta chamou a influenciadora para ir à casa dela chorarem juntas.

"Mari vem aqui para casa pra gente chorar sua saída e meu cancelamento juntas. Eu deixei o quarto de hóspedes limpinho. Aqui não tem corona, eu te prometo", tuitou a cantora.

Anitta foi muito criticada e cancelada nas redes sociais por prometer fazer uma live se Mari e Babu ficassem no BBB, e Manu Gavassi fosse a eliminada. Antes, a cantora tinha dito que não faria shows online durante a quarentena, com medo de transmitir um material com pouca qualidade.

Fãs começaram a questionar as motivações da cantora. "Não queremos live por causa de BBB, queremos live em prol de doações para quem precisa", afirmou um internauta. "Vergonhosa essa sua rivalidade com a Manu", respondeu outra.

Assim que Anitta entrou nos Trendings Topics do Twiiter pedindo a saída de Manu, Bruna Marquezine entrou na briga para manter a amiga Gavassi no reality. A atriz fez diversos mutirões de votos para que Mari fosse a eliminada.

A influenciadora e a ex-panicat foi a 16ª eliminada do BBB 20. Ela teve 54,16% dos votos, contra 41,24% dos votos de Manu, e 4,58% de Babu Santana.

"Parecia que eu sentia que ia sair hoje. Mas como eu estou muito grata por ter ficado no top 5, isso estava me confortando", afirmou Mari ao deixar a casa.