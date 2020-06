Angélica e Luciano Huck dizem que estão conversando mais durante isolamento

Cumplicidade com o mal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Convidados do programa Encontro com Fátima Bernardes desta sexta (12), Angélica, 46, e Luciano Huck, 48, estão passando o 17º Dia dos Namorados juntos em meio a pandemia do novo coronavírus. Eles revelaram que agora conversam mais por causa da rotina de isolamento.

"A gente briga muito pouco, temos pequenos atritos por causa de coisas pequenas. Uma coisa muito interessante que percebemos é que agora estamos conversando mais, coisa que a gente não fazia", contou o apresentador do Caldeirão do Huck.

Os dois também refletiram como é passar a data em um cenário pandêmico. "Acho que esse Dia dos Namorados vai ser dos pequenos gestos", sugeriu Huck. "O amor nunca foi tão importante como nessa fase", completou Angélica.

Com a família reunida em casa devido à quarentena, Luciano e Angélica têm postado vídeos fofos da intimidade dos filhos Eva, 7, Joaquim, 15, e Benício, 12. Inclusive durante o bate-papo com Fátima Bernardes, o apresentador revelou que tem feito aulas de danças com a sua filha e também a comparou com Cláudia Raia: "Ela faz tudo!", brincou.

Apesar do momento difícil, Luciano Huck acredita em uma única coisa boa que a pandemia do coronavírus está provocando: a fraternidade entre as pessoas. "Está emergindo de uma maneira mais potente no Brasil (...) Esse olhar mais fraterno é uma das poucas coisas boas que podemos levar dessa pandemia."

O casal participou de uma gincana em que cada um teve que apontar quem era mais bagunçeiro, reclamão, carinhoso, entre outros adjetivos. Eles também sugeriram que Fátima Bernardes fizesse com o namorado Túlio Gadêlha, com quem está junto há três anos.

Recentemente os dois participaram da estreia do novo quadro no YouTube da Giovanna Ewbank "Isolados e Casados", a fim de dividir os anseios e descobrir as técnicas usadas por outros casais para o convívio.