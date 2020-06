Angela Ro Ro diz estar passando por dificuldades e faz apelo aos fãs nas redes sociais

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Angela Ro Ro, 70, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (19) para fazer uma pelo aos fãs: doações. A artista afirmou em um post publicado em sua conta no Instagram, que está passando por dificuldade financeira e pediu que depositem apenas R$ 10 para ajudá-la.

Junto aos dados de sua conta, Angela Ro Ro, que está passando a quarentena em um sítio em Saquarema (RJ), pedaço de terra herdado de seus pais, afirma que tentou vender uma live, mas que não houve interessados. No início do mês, ela já dizia que logo estaria pedindo dinheiro aos funcionários.

Como havia afirmado à Folha, a cantora está em Saquarema desde antes do Carnaval, sem fazer shows. Já apontando dificuldades, ela disse no início do mês que pretendia reservar esse tempo para talvez escrever o livro que há anos vinha planejando escrever, enquanto aguarda convites de trabalho para o depois da pandemia.

A reportagem tentou contato com a cantora na noite desta sexta, por meio de suas redes sociais, mas sem sucesso.

No início do ano, Angela Ro Ro passou pelos palcos paulistanos, como parte da turnê 40 Anos de Amor à Música, em que ela dividiu o palco com o pianista e produtor Ricardo Mac Cord, parceiro há três décadas. Na época, falou sobre como não se entusiasma com os novos nomes da música e criticou a política.

"Estamos seguindo um caminho, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, desgraçadamente horroroso e desumano. Nós pertencemos a essa raça desumana. Tem muita gente ruim. A grande parte das pessoas é omissa, e a omissão é o pior dos crimes, porque você fica ao lado do mal. Quem cala consente."