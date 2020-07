Andrea Beltrão fala sobre 'achados sobrenaturais' durante gravações de filme e série de Hebe

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já era o final de um longo dia de prova de roupas para o filme "Hebe - A Estrela do Brasil". A atriz Andrea Beltrão, 56, que interpreta a apresentadora na cinebiografia, conta que estava se "divertindo horrores", embora um pouco cansada por ter experimentado mais de cem figurinos. Ao vestir as últimas peças, o que incluía uma capa prateada, uma surpresa: no bolso, ela encontra uma medalha de Nossa Senhora.

A joia tinha passado despercebido da família de Hebe, que fez uma revisão antes de entregar as roupas da artista para a produção do longa justamente para evitar que acessórios valiosos, como um brinco de brilhante, pudessem estar entre as peças por engano. "Mas esse medalhão escapuliu", diz Beltrão.

Para ela, o achado da joia, naquele momento, tinha algo de sobrenatural. Até porque, afirma a atriz, Hebe era muito religiosa, ao contrário dela. "Pensei: 'Ah, ela mandou esse recadão para mim, né'." "Pensei que era uma coisa sobrenatural mesmo. Pô, essa medalha estava na capa, na última roupa da prova, e ninguém sabia dessa joia", complementa.

Por causa desses fatores, Beltrão diz que resolveu ficar com o medalhão e usá-lo durante todas as filmagens do filme e da série sobre a apresentadora. "Quando acabou o filme, eu contei para eles [para a família]. Eles lembraram que foi uma das últimas santas que ela comprou, em uma viagem. Eu fiz uma cópia para mim, e estou com a original para devolver para eles."

A atriz conta sobre o episódio na segunda passada (20), em entrevista para falar sobre a série "Hebe", que estreia na Globo, a partir do dia 30. Além da medalha, Beltrão falou também sobre uma curiosa coincidência que aconteceu antes das gravações.

Em 2001, quando ela fazia a novela "As Filhas da Mãe" (Globo), sua colega de elenco na trama, a atriz Bete Coelho recomendou que Beltrão comprasse o perfume Eau du soir. Ela seguiu a orientação, mas acabou não usando a fragrância por achá-la muito forte para o clima do Rio.

Apesar disso, a atriz não quis se desfazer do frasco, e o deixou em São Paulo por quase 20 anos, cidade em que não mora, mas onde possui um imóvel. Na véspera do início das filmagens, ela e o marido, Mauricio Farias, diretor da cinebiografia, jantaram com Claudio Pessutti, sobrinho de Hebe. Como desejo de boa sorte, Pessutti a presenteou exatamente com o mesmo perfume, usado pela apresentadora.

"Ele contou que foi o último vidro que ela comprou na vida, em uma viagem para Miami. Aí eu, 'sobrenatural de Almeida, falei: 'Ó....já tinha achado a medalha, aí veio o perfume...'", relata Beltrão.

Na ocasião, a atriz conta que não teve coragem de dizer para Claudio que tinha um frasco da fragrância. Ela decidiu levar um deles para usar no set, e o outro, deixou em casa para borrifar em si antes de sair para as gravações. "Eu tacava o perfume em mim, o pessoal da equipe saia correndo, porque era forte mesmo."