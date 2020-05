Ana Paula Siebert dá à luz Vicky, sua primeira filha com Roberto Justus

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Paula Siebert, 32, deu à luz Vicky. A menina, que é fruto da relação da modelo com o empresário Roberto Justus, 65, nasceu às 10h35 deste domingo (17), pesando 3.380 kg, no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com Duda Siebert, irmã e assessora de Ana Paula, a modelo e Vicky estão ótimas."17/05/1920. Nasce na Hungria Lidia Justus. 17/05/2020 acaba de nascer no Brasil Vicky Siebert Justus, sua última neta", informa comunicado.

No começo da manhã, Ana Paula publicou em seu Instagram uma mensagem falando sobre a emoção pelo nascimento da primogênita . "O momento mais esperado chegou... estou a caminho da maternidade para conhecer o amor da minha vida. Agradeço muito todo o amor que recebi de vocês nesses nove meses... enquanto eu escrevia, meu coração palpitava mais forte e meus olhos encheram de lágrimas".

Justus comentou na publicação da mulher. "Não vejo a hora de ver essa carinha! Muita emoção nessa nova etapa de nossa vida que se inicia hoje! Te amo demais". Além disso, o empresário compartilhou uma foto com Siebert na maternidade. "Muita emoção nesse momento. Saindo do quarto para o parto!"

Curiosamente, em 2014, já com quatro filhos --Ricardo, Fabiana, Luíza e Rafaella --Justus disse durante gravação do "Luciana by Night" (RedeTV!) que não pretendia ser pai novamente. "Eu não gosto de dizer: 'Dessa água não beberei'. Mas acho que para filhos já está bom". À época o empresário ainda estava namorando Siebert, a quem conheceu como participante da sexta edição de "O Aprendiz" (RecordTV), atração da qual era apresentador.