Ana Hikari, de 'Malhação', conta à mãe que é bissexual em live

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Ana Hikari, 25, no ar atualmente na reprise de "Malhação - Viva a Diferença" (Globo, 2017-2018), falou publicamente pela primeira vez sobre sua bissexualidade e acabou revelando até mesmo a sua mãe durante live realizada nesta segunda-feira (29). "Não fique em choque, é normal", disse ela à mãe.

"Eu nunca falei pra ela", afirmou a atriz após dizer que tinha chamado a mãe para ver a live com a influenciadora Thais Ribeiro. "Eu nunca cheguei e falei 'estou namorando fulano', chegava com a pessoa em casa e dizia 'esse é fulano', e vida que segue. Nunca dei explicação. E sobre sexualidade a mesma coisa."

Ana Hikari ainda procurou a mãe entre as pessoas que acompanhavam o bate-papo e mandou uma mensagem: "Nem sei se ela está aí. Espero que ela não fique em choque, por favor não fique em choque, é normal", afirmou a atriz, que disse ser a primeira vez que fala abertamente sobre sua sexualidade.

A atriz comentou ainda sobre como os bissexuais são invisíveis dentro da comunidade LGBTQ+, e afirmou que ela mesma nunca se sentiu pertencente a nenhum grupo: "Nunca me senti beijando garotas demais para ser LGBT ou beijando garotos demais para me dizer hétero", afirmou.

"A gente [os bissexuais] existe, a gente sente, a gente tem convicções. Mas desde sempre fui minando essas convicções. Falava 'acho que não é isso não', 'acho que estou viajando', 'acho que é só uma fase'. Na adolescente, acho que eu não me aceitava não. Depois, pensando, eu falava 'aquela amizade ali já era um lance'."

Na conversa, Ana ainda falou que não sabe flertar com meninas e que cresceu lendo revistas e vendo programas adolescentes que ensinam e orientam isso em relação aos heterossexuais, mas não aos outros gêneros.

Ana, que concluiu a faculdade de artes cênicas na USP (Universidade de São Paulo) no início deste ano, estará na série "As Five", novamente como Tina, sua personagem em "Malhação - Viva a Diferença". Ainda sem data de estreia, a série mostrará as protagonistas da novela seis anos depois.