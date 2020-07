'Amigos ou amantes, não brigue com Maiara', diz Sorocaba a Fernando durante live

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (26) aconteceu mais uma live da dupla Fernando e Sorocaba com transmissão ao vivo no canal do YouTube oficial. Entre uma música e outra, Sorocaba questionou o parceiro sobre seu status de relacionamento.

Após exitar, Fernando confirmou que está solteiro, já que recentemente terminou seu namoro com a cantora Maiara, da dupla com Maraisa. Assim que deu a resposta, Sorocaba falou bem da ex-namorada do amigo e contou que os dois são muito próximos.

"Eu amo a Maiara. A gente atravessa a noite conversando. Eu quero que ela venha no haras buscar o cavalo que a gente deu na nossa última live", afirmou o músico. Sorocaba também deu uma leve bronca em Fernando e pediu para que o sertanejo não brigasse mais com a ex.

"Amigos ou amantes, Fernando, você não me brigue com a Maiara", concluiu Sorocaba.

Entre idas e vindas, Fernando e Maiara estavam juntos desde o início de 2019. Mas, segundo eles, o relacionamento chegou ao fim definitivamente. A informação do término foi confirmada pelas assessorias dos cantores no último dia 11 de julho.

"A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida. Como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento", escreveu Fernando em suas redes sociais. "Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para resignificarmos nossa relação."

Diferente de Fernando, Maiara não chegou a compartilhar um texto sobre o ex em suas redes sociais. A sertaneja, irmã de Maraisa, tem postado diversos recados e indiretas sobre o rompimento, mas sobretudo sobre amor próprio. "Não me julgue pelo meu choro... Ele não dura nem dez minutos! Agora se for me julgar me julgue pela minha CORAGEM... Essa sim tá comigo o tempo todo!", escreveu.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o rompimento do casal teria acontecido após uma briga, porque o sertanejo curtiu uma foto de uma amiga do casal de biquíni. A informação que dizia que Rafa Kalimann era o suposto pivô, foi negada pela própria influenciadora e por Maiara.