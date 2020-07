Alok quer diminuir ritmo dos shows depois que segundo filho nascer

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Alok decidiu que quer mudar de vida após o final da quarentena. Grávidos, ele e a esposa Romana Novais deverão ver o nascimento do próximo filho em janeiro de 2021. Ele quer diminuir o ritmo de shows para ficar mais com a família

"Quando tudo voltar ao normal, não quero voltar a vida de antes. Fazer tanto show, aquela insanidade da rotina. Quero uma rotina mais equilibrada", afirmou ele no Encontro desta sexta-feira (17).

Ele deu mais detalhes de como estava sua rotina antes da quarentena. "Quando começou o lance da quarentena, eu estava num ritmo frenético, cerca de 250 shows no ano", afirmou o DJ.

Agora, se diz feliz da vida com o que tem feito nos tempos em que pode ficar mais em casa. "São dois resultados [da quarentena]. O bigode, cada vez maior. E agora nossa nova sementinha está vindo. Foi no dia da live. A gente acabou se empolgando e fizemos", disse ele.

A live a que ele se refere foi realizada em maio e transmitida pela Globo, teve grande repercussão e despertou curiosidades sobre a cobertura onde o DJ mora com a mulher, Romana Novais, e o filho, Ravi. Segundo reportagem da revista Vogue, o apartamento é um dúplex com 370 metros quadrados de área e está localizado no bairro Cidade Monções, na zona sul de São Paulo.

De acordo com consulta feita pelo UOL ao portal 123i, o imóvel possui quatro quartos e é avaliado em R$ 4,5 milhões. No domingo após a transmissão ao vivo do show, Alok agradeceu aos fãs e até comentou os memes que surgiram na internet depois da live.