Alok joga 'Free Fire' em aquecimento para live 'Em Casa'

Coronavirus já entrou dentro de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de Ivete Sangalo arrasar se apresentando de pijama na estreia do "Em Casa" no sábado passado (25), a segunda edição do programa de lives será comandada por Alok, que fará um aquecimento especial antes de sua apresentação neste sábado (2).

Fã assumido e personagem de "Free Fire", o DJ participará de duas "quedas" (como são chamadas as partidas do jogo mobile) com os streamers Cerol e Nobru, do Corinthians, e Babi, do LOUD. Apresentado por Camilota XP, o "Lobby Hangout" será transmitido no e-SporTV, canal de eSports do SporTV, às 21h30.

Já a rave na residência de Alok começa às 22h30, na Globo, no Globoplay e no Multishow. Com participação especial do filho Ravi e da esposa, a médica Romana Novais, a live terá um setlist para todas as idades. "Serão remixes de várias músicas clássicas nacionais e internacionais, e meus maiores hits", disse o DJ, em entrevista ao Gshow.