Alok e Romana Novais descobrem sexo do bebê com chá revelação surpreendente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Alok e Romana Novais descobriu o sexo do bebê no início da manhã desta quarta-feira (12).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, os dois aparecem na sacada da casa quando são surpreendidos com uma fumaça cor-de-rosa no topo do prédio vizinho, que anunciou a chegada de uma menina.

Os dois se abraçaram bastante emocionados, e familiares que estavam presentes comemoram a notícia. Novais e Alok revelaram a gravidez apenas seis meses após o nascimento de Ravi, primogênito do casal. O DJ brincou dizendo que foi o resultado da quarentena do casal.

A médica está grávida de quatro meses, enquanto Ravi, agora promovido a irmão mais velho, tem sete.

Na época em que divulgaram a notícia da chegada de mais um filho, Romana Novais afirmou que sempre foi o sonho do casal ter filhos com pouca diferença de idade.

"Não imaginei que Deus planejaria tão perfeitamente ao ponto da data prevista para a chegada do próximo bebê ser no mesmo dia do nascimento do Ravi. Estamos com o coração cheio de amor e explodindo de felicidade", disse a médica.

A escolha do horário do chá revelação não foi por acaso. O casal já mostrou ser fã do nascer do sol. Em janeiro de 2019 os dois casaram aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e a cerimônia aconteceu as 5h da manhã.

O DJ Alok e a médica Romana Novais vivem em uma cobertura luxuosa localizada no bairro Cidade Monções, na zona sul de São Paulo. Segundo a revista Vogue, o apartamento da família é um dúplex com 370 metros quadrado, quatro quartos e é avaliado em R$ 4,5 milhões.