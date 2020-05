Alexandre Pires e Seu Jorge mesclam música e cozinha em live agendada para dia 31

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cantores Alexandre Pires e Seu Jorge vão se unir para levar música, bate-papo e cozinha para os fãs em show em formato de live no próximo dia 31 de maio. A apresentação será exibida pelas redes sociais de ambos.

No encontro intitulado Irmãos, os dois vão se arriscar na cozinha enquanto cantam e relembram histórias em um clima bem descontraído.

"Estar com Alexandre é uma alegria imensa, porque ele é uma pessoa muito simples, muito talentosa e muito carinhosa também. Fala calma, tranquila, pessoa ponderada, humildade pura. Tenho expectativas muito positivas de que vamos dar boas gargalhadas e vamos nos divertir muito, fazer boa música", aponta Seu Jorge, que lembra que o amigo é talentoso também por tocar diversos instrumentos.

Galeria Seu Jorge - Oficial Seu Jorge, nome artístico de Jorge Mário da Silva é um ator, cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro de MPB, R&B, samba e A vontade de ambos se reunirem é antiga. No último dia 29 de abril, os dois se encontraram e bateram o martelo sobre a live. "Nós, artistas, que trabalhamos com público, sentimos muita falta de ter esse contato, mas o momento permite o mínimo possível. Acredito que juntos podemos levar muita alegria para as pessoas", celebra Seu Jorge.

Já Alexandre conta que Seu Jorge, para ele, é motivo de muita alegria. Será um show interativo e, claro, solidário para arrecadar fundos para quem precisa. "Tenho muita admiração pelo artista e intérprete único. Além disso, existe uma admiração pelo ser humano, cidadão Seu Jorge. Um cara extremamente preocupado com o próximo, fraterno, solidário e de um coração imenso. Um artista raro que representa a música popular brasileira. Para mim será a realização de um grande sonho", completa o mineiro.

MAIS LIVES

As lives têm tomado espaço nas redes sociais dos famosos e feito a alegria de seus fãs. A cantora Pabllo Vittar, 25, confirmou para o dia 22 de maio sua primeira live. Ela já tinha participado de uma live-festival, mas essa será sua primeira apresentação solo na web, formato que ganhou popularidade devido à pandemia do novo coronavírus.

Outros cantores já fizeram apresentações, alegraram e até emocionaram fãs. O fim de semana que comemorou o Dia das Mães no Brasil contou com lives de diversos estilos musicais. Zezé di Camargo e Luciano, Zeca Pagodinho, Fernando e Sorocaba, Dennis DJ, Anitta, Daniel e Emicida foram apenas alguns dos artistas que animaram o isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus. No sábado (9), o destaque ficou com a apresentação de Marília Mendonça, 24.