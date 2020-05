Alec Baldwin finge beber desinfetante ao imitar Trump em programa humorístico

O impeachment do governador do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na edição deste sábado (9) do programa de comédia norte-americano Saturday Night Live, Alec Baldwin, 62, foi um dos convidados da atração. Coube ao ator imitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 73.

Na abertura do humorístico, ele aparece parabenizando uma turma de estudantes que está se formando: "parabéns à turma da Covid-19". Os alunos, que estão reunidos em uma sala online, já que a colação de grau foi cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus, começam a estranhar a participação.

Em determinado momento, após tossir, Baldwin finge beber desinfetante, em clara alusão a uma fala de Trump que sugeriu injetar o produto de limpeza em pacientes que testassem positivo para a Covid-19, para "limpar" os pulmões deles. Alguns dos formandos saem da transmissão quando isso ocorre.

Ele finaliza o vídeo dando um conselho aos alunos, usando a própria história de bilionário, como ele destaca, como exemplo. "Esteja rodeado das piores pessoas que puder encontrar. Dessa forma, você sempre poderá brilhar. E, se você não entender algo, apenas diga que é idiota". Ao final da transmissão apenas um dos 25 alunos, segue online.

O Saturday Night Live, que é exibido nos EUA há mais de três décadas, recriou seu formato para poder continuar gravando episódios inéditos durante a quarentena. Com seus convidados participando de casa, via transmissão em vídeo, o programa tem recebido cada vez mais famosos.

O ator Adam Sandler, 53, e o humorista Pete Davidson, 26, estão entre os artistas que participaram da atração. Eles cantaram a música "Stuck in Home" (em tradução livre, "Preso em Casa"), uma criação deles, na qual expressam seus sentimentos sobre a quarentena. "Estou preso e entediado, não tenho o que fazer", cantou Davidson. "Sinto falta dos meus amigos, eles também sentem minha falta. Cansado de assistir a programas e falar no Zoom".

Brad Pitt, 56, também fez uma participação no novo formato do programa. Com terno, óculos e peruca, o galã imitou Dr. Anthony Fauci, imunologista que é figura-chave do governo americano para dar respostas médicas sobre o coronavírus."Boa noite, sou o Dr. Anthony Fauci", diz Pitt na imitação. "Primeiro, gostaria de agradecer a todas as mulheres mais velhas da América que me enviaram e-mails de apoio, inspiradores e, às vezes, gráficos".

Ao final de sua imitação, Pitt tirou a peruca e deixou um recado para o Dr. Fauci: "Ao verdadeiro Dr. Fauci, obrigado por sua calma e clareza neste tempo irritante", disse. "E obrigado aos médicos, socorristas e suas famílias por estarem na linha de frente".