Aldir Blanc está com coronavírus e sua mulher apresenta sintomas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O compositor e escritor Aldir Blanc, de 73 anos, está com coronavírus, segundo exame que saiu na tarde desta quarta (22).

Segundo uma assessora e amiga da família, o músico está internado em estado grave, mas estável. Sua mulher, Mari, também está internada, com sintomas como enjoo, perda de olfato e paladar e febre, mas o resultado do teste para coronavírus ainda não estava pronto até a noite desta quarta.

Blanc chegou no último dia 10 à Coordenação de Emergência Regional, a CER, do Leblon, parte do hospital Miguel Couto, na zona sul da cidade, com infecção urinária e pneumonia.

Aldir Blanc é autor de algumas das obras mais conhecidas da música brasileira, como "O Bêbado e a Equilibrista", "O Mestre-sala dos Mares", "De Frente pro Crime", "Dois pra Lá, Dois pra Cá" (parcerias com João Bosco) e "Resposta ao Tempo" (com Cristovão Bastos).

Carioca, Aldir se formou em medicina, antes de se tornar poeta, letrista e cronista. Salgueirense, era frequentador assíduo dos blocos carnavalescos Simpatia É Quase Amor -batizado por ele- e Nem Muda Nem Sai de Cima.

Outra paixão era o Bar da Maria, na Muda, e o Bip-Bip, em Copacabana, reduto da MPB. O boêmio Aldir parou de beber quando descobriu que era diabético, em 2010.