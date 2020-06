Akon investe US$ 6 bilhões para criação de cidade com seu nome no Senegal

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Akon, 47, revelou que recebeu um contrato de US$ 6 bilhões (cerca de R$ 31,4 bilhões) para a construção da "Akon City", uma cidade que terá o seu nome no Senegal.

O contrato foi feito com uma empresa de engenharia e consultoria dos Estados Unidos, chamada KE International. Já a A Bakri & Associates Development Consultants, com sede em Dubai, será responsável pela arquitetura da cidade e seus projetos.

A previsão é de que a primeira fase do projeto -que inclui a construção de um hospital, shopping, delegacia, escola, usina e estação de tratamento de lixo- seja concluída em 2023.

A segunda fase é prevista para acontecer entre 2024 e 2029, e será focada no desenvolvimento e integração da criptomoeda pensada por Akon. O projeto tem sido avaliado pelo cantor nos últimos anos; em 2018, ele anunciou que planejava fundar uma "cidade futurista" inspirada no país fictício do filme "Pantera Negra", "Wakanda", com uma criptomoeda chamada "Akoin".