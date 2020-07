Ainda com cachorro desaparecido, Orlando Bloom desabafa sobre sofrimento

Investigações complicam governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Orlando Bloom, 43, voltou a falar sobre o desaparecimento do seu bicho de estimação, um cachorro da raça poodle chamado Mighty, nas redes sociais neste domingo (19).

Longe de casa desde quarta-feira passada, o animal ainda está perdido. Com isso, Bloom fez um desabafo sobre os seus últimos dias longe do companheiro de quatro patas. "Não me lembro de um momento na minha vida em que estive tão quebrado. A crueldade que senti nesses últimos dias e noites sem dormir com a idéia de meu 'homenzinho' estar perdido e assustado, e eu incapaz de fazer qualquer coisa para protegê-lo, é um pesadelo", escreveu.

Bloom contou que o animal sumiu na região de Montecito, na Califórnia. "Me sinto... talvez como tantas outras pessoas que estão perdendo entes queridos", refletiu o ator, que também sugeriu que as pessoas apreciassem mais momentos com quem amam. "Confie nisso e não tenha medo do amor ou medo de perder o amor. Amor é eterno."

"O vínculo entre Mighty e eu mostra devoção de maneiras que eu realmente não entendi até agora. Sou pai e parceiro dedicado, ainda assim, há uma razão pela qual eles os chamam de 'melhores amigos do homem'. Sinto falta dele", completou Bloom em sua postagem.

O ator ainda pediu para que as orações continuassem "para que ele possa encontrar o caminho de volta para sua família", finalizou.

Orlando Bloom disse que o animalzinho de estimação possuí um "chip" e uma coleira com o número para contato. "Se você o levar para um veterinário, abrigo ou delegacia, eles podem me localizar para uma recompensa. Por favor mandem apenas informações reais", pediu assim que anunciou o desaparecimento.